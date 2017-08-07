СК возбудил дело об аварии на алмазном руднике в Мирном, где пропали без вести восемь человек

В рамках расследования дела, возбужденного Следственным управлением СК по республике Якутия, в числе прочего, на руднике изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, включая должностные инструкции всех работников.

По факту аварии в алмазном руднике в городе Мирный возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ), сообщил Следственный комитет России.

Днем 4 августа на принадлежащем «Алросе» алмазном руднике «Мир» в Якутии произошел прорыв воды. В момент аварии в руднике находился 151 человек. Вскоре после аварии 142 шахтера были эвакуированы, 5 августа удалось обнаружить живым и поднять на поверхность еще одного человека. Восемь шахтеров числятся пропавшими без вести.