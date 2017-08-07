Правительство запланировало выделить «Матч ТВ» миллиард рублей на освещение Универсиады-2019

Правительство России запланировало выделить телеканалу «Матч ТВ» около миллиарда рублей на освещение Зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске. Деньги хотят выделить в 2018 и 2019 году; всего 988 миллионов рублей.

Согласно проекту постановления, субсидии предоставляются как на аренду оборудования, так и на получение лицензий, разрешений и частот для обеспечения вещания, связи и другие расходы.

Универсиада 2019 года состоится в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Телеканал «Матч ТВ» в 2016 году показал чистый убыток в 1,74 миллиарда рублей. Это на полмиллиарда больше, чем в 2015-м.