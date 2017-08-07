Минфин предложил «отпустить» тарифы ОСАГО только в сторону понижения

В рамках либерализации системы обязательного страхования ответственности водителей (ОСАГО) Минфин предложил дать страховым компаниям право самостоятельно снижать (но не повышать) тарифы. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на законопроект Минфина.

Документ предполагает, что Банк России будет определять только общие границы базового тарифа, а страховщики смогут добавлять к нему понижающие коэффициенты. Например, можно будет снижать стоимость полиса за хорошую манеру вождения, но для этого страховщик должен будет установить на машину специальное устройство мониторинга.

Существующие коэффициенты мощности машины и территориальные коэффициенты предложено отменить, добавив взамен показатель нарушения ПДД. Этот коэффициент сможет увеличить стоимость полиса, но не более, чем в три раза от базового тарифа.

Законопроект также предлагает ввести два вида расширенных полисов. По обычному лимит выплат сохранится: 500 тысяч рублей по вреду жизни и здоровью и 400 тысяч — по ущербу имуществу. Появятся два новых тарифа: с одинаковыми лимитами размером 1 и 2 миллиона рублей.

Как пишет «Коммерсант», Российский союз автостраховщиков уже выступил против новых предложений Минфина. Там предлагают не вводить расширенные тарифы и сохранить повышающие коэффициенты, ссылаясь на убыточность рынка.