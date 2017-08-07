Коллекторы незаконно отправили через «Почту России» 65 тысяч писем о долгах

Из доставочной сети «Почты России» изъято 65 тысяч незаконно отправленных писем. Подавляющее большинство оказались письмами жителям 53 регионов РФ о задолженностях перед банками.

Как сообщили в «Почте России», для отправки «серой почты» использовалась мошенническая схема с участием «консолидаторов» (посредников) и сотрудников нескольких подразделений почтовой службы (в частности, почтамтов при Ярославском и Казанском вокзалов Москвы). Всего, по оценкам ведомства, консолидаторы незаконно отправляют через почтовые сети сотни тысяч неоплаченных и неучтенных писем.

Среди пострадавших от схемы — ряд крупных банков, в том числе «Хоум Кредит», Альфа-Банк и «Сетелем» (дочерняя компания Сбербанка). Среди «серых писем» были оповещения о задолженности клиентов этих банков. До адресатов они теперь не дойдут.

«Почта России» пообещала передать «серые письма» в правоохранительные органы в качестве вещественных доказательств.