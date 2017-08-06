Советник Трампа: мы рассматриваем все варианты поддержки Киева. Ранее Пентагон рекомендовал начать поставки оружия на Украину

Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил в интервью MSNBC, что Белый дом изучает, как усилить поддержку Украины против агрессии со стороны РФ.

По словам Макмастера, США уже поддерживают Киев однако, однако в интересы страны входит повышение обороноспособности Украины с целью «предотвратить дальнейшие вторжения на ее территорию» и расширения конфликта.

Как утверждает Макмастер, не имеет значения, как США помогают Киеву: администрация Трампа рассматривает все возможные варианты.