Советник Трампа: мы рассматриваем все варианты поддержки Киева. Ранее Пентагон рекомендовал начать поставки оружия на Украину
Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил в интервью MSNBC, что Белый дом изучает, как усилить поддержку Украины против агрессии со стороны РФ.
По словам Макмастера, США уже поддерживают Киев однако, однако в интересы страны входит повышение обороноспособности Украины с целью «предотвратить дальнейшие вторжения на ее территорию» и расширения конфликта.
Как утверждает Макмастер, не имеет значения, как США помогают Киеву: администрация Трампа рассматривает все возможные варианты.
«Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации», — заявил Герберт Макмастер (англ. яз.).