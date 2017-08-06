Советник Трампа: мы рассматриваем все варианты поддержки Киева. Ранее Пентагон рекомендовал начать поставки оружия на Украину

MSNBC
06:26, 6 августа 2017
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Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил в интервью MSNBC, что Белый дом изучает, как усилить поддержку Украины против агрессии со стороны РФ.

По словам Макмастера, США уже поддерживают Киев однако, однако в интересы страны входит повышение обороноспособности Украины с целью «предотвратить дальнейшие вторжения на ее территорию» и расширения конфликта.

Как утверждает Макмастер, не имеет значения, как США помогают Киеву: администрация Трампа рассматривает все возможные варианты.

«Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации», — заявил Герберт Макмастер (англ. яз.).

MSNBC
США принимали меры по повышению обороноспособности Украины перед агрессией со стороны России с 2014 года, когда начался конфликт в Донбассе, а Крым и Севастополь вошли в состав РФ. В частности, на Украину направляли американских военных специалистов, а также различное оборудование.
Конгресс США неоднократно выступал за поставку на Украину оружия, однако администрация Барака Обамы настаивала на отправку туда только нелетальных вооружений.
В августе 2017 года NBC News сообщило, что Пентагон рекомендовал Белому дому начать поставлять на Украину противотанковых комплексов Javelin.
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