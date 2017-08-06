«Открытие»: сбой в работе банкоматов и карт затронул не более 1,5% клиентов
Сбой в работе карт и банкоматов Рокетбанка и банка «Точка», входящих в банк «Открытие», затронул не более 1,5 клиентов банка. Об этом, как сообщает РБК, заявил управляющий директор по розничному бизнесу банка «Открытие» Алексей Карчажкин.
По словам Карчажкина, сбой был устранен около полуночи 6 августа, и сейчас банкоматы и карты работают в полном объеме.
В качестве компенсации клиентом Рокетбанка и «точки» предложат повышенный кэшбек — Корчажкин рассказал о пятипроцентном возврате с покупок некоторых категорий (рестораны, кинотеатры), при этом в письме Рокетбанка клиентам говорилось о двухпроцентном кэшбэке на все покупки.
О сбое в работе банкоматов сети «Открытие» стало известно 5 августа. Клиенты банка жаловались на невозможность рассчитаться картами и сбои в получении наличных через банкоматы. Клиентов Рокетбанка попросили «пользоваться наличными и картами других банков».
Вечером 5 августа «Открытие» и Рокетбанк объявили, что причина сбоя — повреждение сразу двух кабелей в ходе работ по благоустройству улиц Москвы.