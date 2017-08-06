«Открытие»: сбой в работе банкоматов и карт затронул не более 1,5% клиентов

Сбой в работе карт и банкоматов Рокетбанка и банка «Точка», входящих в банк «Открытие», затронул не более 1,5 клиентов банка. Об этом, как сообщает РБК, заявил управляющий директор по розничному бизнесу банка «Открытие» Алексей Карчажкин.

По словам Карчажкина, сбой был устранен около полуночи 6 августа, и сейчас банкоматы и карты работают в полном объеме.

В качестве компенсации клиентом Рокетбанка и «точки» предложат повышенный кэшбек — Корчажкин рассказал о пятипроцентном возврате с покупок некоторых категорий (рестораны, кинотеатры), при этом в письме Рокетбанка клиентам говорилось о двухпроцентном кэшбэке на все покупки.