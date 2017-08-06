На входе на Эйфелеву башню задержали человека с ножом

BFM TV
07:43, 6 августа 2017
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Возле входа на Эйфелеву башню задержали мужчину с ножом. Как сообщает французский телеканал BFM, мужчина пытался силой пройти мимо охранников на одном из пунктов досмотра.

Инцидент произошел около 11:30 вечера в субботу, 5 августа. О задержании сообщила компания SETE, обслуживающая башню. В заявлении говорится, что мужчина был «быстро и профессионально обезврежен».

После задержания на место прибыли полицейские, которые осмотрели место происшествия и попросили посетителей покинуть Эйфелеву башню.

О пострадавших в ходе инцидента не сообщается. Мотивы вооруженного мужчины неизвестны.

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