МЧС: на одном из участков рудника «Мир» заблокированы трое шахтеров

Всего после аварии на руднике продолжаются поиски восьми человек.

На одном из участков затопленного рудника «Мир» заблокированы трое шахтеров. Об этом 6 августа сообщили в якутском управлении МЧС.

«На 310 горизонте проводим работы по отгрузке горной массы двумя погрузочными машинами, чтобы дойти до трех человек, которые, по нашей информации, заблокированы в выработках 310 горизонта», — сказал он.

Прорыв воды на руднике «Мир» в городе Мирный в Якутии произошла 4 августа.

В момент аварии в шахте находился 151 человек. 143 удалось вывести на поверхность. Работы по поиску восьмерых шахтеров продолжаются.

Владелец рудника — компания «Алроса» — объявила, что в связи с аварией ей придется пересмотреть производственный план на 2017 год.