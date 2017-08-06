МЧС: на одном из участков рудника «Мир» заблокированы трое шахтеров
На одном из участков затопленного рудника «Мир» заблокированы трое шахтеров. Об этом 6 августа сообщили в якутском управлении МЧС.
Всего после аварии на руднике продолжаются поиски восьми человек.
«На 310 горизонте проводим работы по отгрузке горной массы двумя погрузочными машинами, чтобы дойти до трех человек, которые, по нашей информации, заблокированы в выработках 310 горизонта», — сказал он.
Прорыв воды на руднике «Мир» в городе Мирный в Якутии произошла 4 августа.
В момент аварии в шахте находился 151 человек. 143 удалось вывести на поверхность. Работы по поиску восьмерых шахтеров продолжаются.
Владелец рудника — компания «Алроса» — объявила, что в связи с аварией ей придется пересмотреть производственный план на 2017 год.