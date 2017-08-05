В Иркутске задержали волонтеров штаба Навального, раздававших листовки

Издание «Байкал24» пишет со ссылкой на свои источники, что «для борьбы со сторонниками Навального» 5 августа иркутская полиция задействовала дополнительно 150 сотрудников.

На двоих из них составили протоколы по статье 5.10 КоАП («проведение предвыборной агитации вне агитационного периода»; «Медуза» объясняла , почему полиция трактует закон неверно).

Оппозиционер Алексей Навальный объявил об участии в выборах президента России 2018 года. Действующее законодательство запрещает ему баллотироваться из-за судимости, но политик называет запрет неконституционным и говорит, что намерен добиться регистрации.

Штабы в поддержку Навального были открыты в десятках городов России. Сторонники оппозиционера регулярно сталкиваются с противодействием со стороны правоохранительных органов или провластных активистов. Перед «агитационным субботником», прошедшим 8–9 июля, во многих штабах были изъяты агитационные материалы.

3 августа Алексея Навального и руководителей его федерального и московского штабов Леонида Волкова и Николая Ляскина оштрафовали в общей сложности на 850 тысяч рублей за агитационную акцию 8-9. Суд решил, что раздача агитации была публичным мероприятием в скрытой форме и, следовательно, должна была согласовываться с властями, а этого сделано не было.