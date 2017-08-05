Украинская прокуратура начала расследование в связи с выступлением Scooter в Крыму

Прокуратура автономной республики Крым начала расследование о нарушении порядка въезда на полуостров (статья 332-1 УК Украины) в отношении музыкантов немецкой группы Scooter, которая 4 августа выступила на фестивале #ZBFest в Балаклаве.

Как заявили в ведомстве сайту «Крым.Реалии», прокуратура направит запросы о международной правовой помощи в Германию, чтобы допросить музыкантов.

В прокуратуру в связи с визитом Scooter в Крым обратился депутат Верховной Рады Дмитрий Белоцерковец. В июне посол Украины в ФРГ Андрей Мельник встречался с менеджментом группы, чтобы «отговорить от авантюры в Крыму».

4 августа Мельник сообщил, что, поскольку группа не прислушалась к его предостережениям, Украине «очень скоро придется испортить хорошее настроение Эйчу Пи Бакстеру и компании». «По делу Scooter привлечена украинская прокуратура, в связи с чем уголовное производство будет иметь для музыкантов болезненные последствия», — заявил он.

Украинский УК предполагает за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию с целью причинения вреда интересам государства» лишение свободы на срок до трех лет. Членов организованной группы по этой статье могут посадить на срок от пяти до восьми лет.