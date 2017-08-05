Украинская прокуратура начала расследование в связи с выступлением Scooter в Крыму

Крым.Реалии
07:44, 5 августа 2017
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Прокуратура автономной республики Крым начала расследование о нарушении порядка въезда на полуостров (статья 332-1 УК Украины) в отношении музыкантов немецкой группы Scooter, которая 4 августа выступила на фестивале #ZBFest в Балаклаве.

Как заявили в ведомстве сайту «Крым.Реалии», прокуратура направит запросы о международной правовой помощи в Германию, чтобы допросить музыкантов.

В прокуратуру в связи с визитом Scooter в Крым обратился депутат Верховной Рады Дмитрий Белоцерковец. В июне посол Украины в ФРГ Андрей Мельник встречался с менеджментом группы, чтобы «отговорить от авантюры в Крыму».

4 августа Мельник сообщил, что, поскольку группа не прислушалась к его предостережениям, Украине «очень скоро придется испортить хорошее настроение Эйчу Пи Бакстеру и компании». «По делу Scooter привлечена украинская прокуратура, в связи с чем уголовное производство будет иметь для музыкантов болезненные последствия», — заявил он.

Украинский УК предполагает за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию с целью причинения вреда интересам государства» лишение свободы на срок до трех лет. Членов организованной группы по этой статье могут посадить на срок от пяти до восьми лет.

Украинское законодательство считает допустимым въезд в Крым лишь с украинской территории. Власти этой страны регулярно вводят санкции против музыкантов, актеров или политиков, которые посещали Крым после присоединения полуострова к России в 2014 году. В 2017-м году это стало основанием для запрета на въезд российской участнице проходившего в Киеве «Евровидения» Юлии Самойловой.
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