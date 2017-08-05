Швейцария прекратила дело об отмывании денег против Елены Скрынник

RSI
15:55, 5 августа 2017
Надежный источник

Власти Швейцарии прекратили дело об отмывании денег, заведенное в 2015 году против бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник, и разблокировала ее банковские счета.

В прокуратуре Швейцарии заявили, что решение связано с тем, что для подтверждения фактов отмывания денег оказалось недостаточно доказательств.

Швейцарское издание RSI пишет, что в прокуратуре могли иметь в виду недостаточное сотрудничество в расследовании российских властей.

В октябре 2015 года стало известно, что в Швейцарии в рамках расследования об отмывании денег арестованы счета Елены Скрынник, на которых хранятся 60 миллионов швейцарских франков. После этого бывшего министра сельского хозяйства исключили из «Единой России».

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