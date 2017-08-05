Швейцария прекратила дело об отмывании денег против Елены Скрынник

Власти Швейцарии прекратили дело об отмывании денег, заведенное в 2015 году против бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник, и разблокировала ее банковские счета.

В прокуратуре Швейцарии заявили, что решение связано с тем, что для подтверждения фактов отмывания денег оказалось недостаточно доказательств.

Швейцарское издание RSI пишет, что в прокуратуре могли иметь в виду недостаточное сотрудничество в расследовании российских властей.