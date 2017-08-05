Президент Молдавии попросил Россию не отвечать на объявление Рогозина персоной нон грата

Президент Молдавии Игорь Додон попросил Россию «воздержаться от мер и санкций» в ответ на объявление вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата в республике. Об этом он написал в фейсбуке после встречи с Рогозиным в Тегеране.

«От возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты», — написал Додон.

Президент Молдавии назвал свою встречу с Рогозиным «хорошей, конструктивной» и обвинил правительство своей страны в работе «на подрыв усилий президентов Молдовы и России по возвращению стратегического диалога и партнерства» между странами.