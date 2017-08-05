Президент Молдавии попросил Россию не отвечать на объявление Рогозина персоной нон грата
Президент Молдавии Игорь Додон попросил Россию «воздержаться от мер и санкций» в ответ на объявление вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата в республике. Об этом он написал в фейсбуке после встречи с Рогозиным в Тегеране.
«От возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты», — написал Додон.
Президент Молдавии назвал свою встречу с Рогозиным «хорошей, конструктивной» и обвинил правительство своей страны в работе «на подрыв усилий президентов Молдовы и России по возвращению стратегического диалога и партнерства» между странами.
Молдавия объявила вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина нежелательной персоной 2 августа, объяснив это его «оскорбительными высказываниями в адрес Молдавии и ее граждан», которые «не могут быть расценены иначе, чем грубое вмешательство во внутренние дела».
Речь, очевидно, шла о комментариях Рогозина, сделанных после отказа Румынии пропустить рейс S7 в Молдавию, на котором он летел. Тогда он сказал, что ответственность за срыв визита несет «мафиозная группа, которая стоит за правительством Молдовы».
Игорь Додон — лидер молдавских социалистов, он победил на выборах президента Молдавии в ноябре 2016 года и выступает за сближение с Россией. Правительство Молдавии, которое возглавляет Павел Филип из Демократической партии, настроено на интеграцию с ЕС.