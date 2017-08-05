Одного из пропавших в шахте алмазного рудника в Якутии рабочих подняли на поверхность
Один из девяти рабочих, пропавших в шахте алмазного рудника «Мир» после аварии 4 августа, вышел на связь. Об этом сообщила «Алроса».
Его зовут Алишер Мирзаев. По сообщению МЧС, ему уже оказали первую помощь и подняли на поверхность, передает «Интерфакс». После этого мужчину отправили в больницу.
Ранее в МЧС заявили об определении «мест вероятного местонахождения рабочих». За несколько часов до этого президент «Алросы» Сергей Иванов говорил, что с несколькими рабочими была «односторонняя связь».
Для того, чтобы пробиться к заблокированным шахтерам, спасатели планируют отгрузить со дна карьера образовавшуюся там обводненную породу.
Днем 4 августа на принадлежащем «Алросе» алмазном руднике «Мир» в Якутии произошел прорыв воды. По предварительным данным, вода начала поступать в шахту из расположенного рядом отработанного карьера. В момент аварии на смене находился 151 человек. В течение нескольких часов были эвакуированы 142 из них. Поиски еще девятерых продолжались. Прокуратура и Следственный комитет РФ начали проверки по факту аварии. Директор Мирнинского горно-обогатительного комбината Михаил Лопатинский отстранен от руководства до окончания всех проверок.