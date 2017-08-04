Житель Ингушетии, осужденный на шесть лет за похищение родственницы, вышел из колонии через полгода

Медиазона
16:20, 4 августа 2017
Требует подтверждения

Житель Ингушетии Мухарбек Евлоев, который в феврале 2017 года был осужден на шесть лет колонии строго режима за похищение сестры своей жены Елизаветы Алиевой, вышел на свободу. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на правозащитную организацию «Правовая инициатива по России».

Об освобождении Евлоева правозащитникам рассказали источники в правоохранительных органах Ингушетии. Известно ли что-то о его местонахождении, не уточняется.

«Мы планируем выяснить, в связи с чем принято решение об освобождении Евлоева и почему потерпевшая не уведомлялась об этом рассмотрении», — заявила «Медиазоне» адвокат Ольга Гнездилова.

Сейчас в Верховном суде Ингушетии находится кассационная жалоба Евлоева на приговор. Ее рассмотрение назначено на 17 августа.

Мухарбек Евлоев, которого «Медиазона» называет «влиятельным жителем Сунжи», был осужден в феврале 2017 года за похищение сестры своей жены Елизаветы Алиевой. В июле 2015 года он, разыскивая свою сбежавшую жену Марем Алиеву, вместе с пятью сообщниками попытался вывезти Елизавету и ее мужа из Назрани, добиваясь информации о местонахождении жены. Им удалось сбежать.
Евлоев уговорил Марем Алиеву вернуться к нему, после чего женщина пропала. Ее сестра заявила в полицию, было возбуждено дело об убийстве, но обвинение никому не предъявили. Тело Марем Алиевой найдено не было. Елизавета Алиева считает Евлоева причастным к исчезновению сестры.
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