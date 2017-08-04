Житель Ингушетии, осужденный на шесть лет за похищение родственницы, вышел из колонии через полгода

Житель Ингушетии Мухарбек Евлоев, который в феврале 2017 года был осужден на шесть лет колонии строго режима за похищение сестры своей жены Елизаветы Алиевой, вышел на свободу. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на правозащитную организацию «Правовая инициатива по России».

Об освобождении Евлоева правозащитникам рассказали источники в правоохранительных органах Ингушетии. Известно ли что-то о его местонахождении, не уточняется.

«Мы планируем выяснить, в связи с чем принято решение об освобождении Евлоева и почему потерпевшая не уведомлялась об этом рассмотрении», — заявила «Медиазоне» адвокат Ольга Гнездилова.

Сейчас в Верховном суде Ингушетии находится кассационная жалоба Евлоева на приговор. Ее рассмотрение назначено на 17 августа.