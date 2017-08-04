В Йоркшире осудили полицейского, шпионившего за голыми людьми со служебного вертолета

Полицейский из британского графства Саут-Йоркшир признал вину в нарушении трудовой дисциплины. Его обвинили в том, что он шпионил за голыми людьми со служебного вертолета.

Как пишет BBC News, 50-летний Эдриен Погмор использовал полицейский вертолет, чтобы снимать на видео загорающих женщин. Кроме того, он заснял обнаженную пару, отдыхавшую на природе, и людей, занимавшихся сексом на открытой веранде своего дома. Все эти инциденты относятся к 2007 и 2008 годам.

Всего по делу проходили пять сотрудников полиции Саут-Йоркшира. В ходе внутренней проверки было установлено, что единственным членом экипажа вертолета, присутствовавшим при всех инцидентах, был Эдриен Погмор. Остальные отрицали свою вину и были оправданы.

В 2015 году Погмор был уволен из полиции. Приговор ему будет вынесен 8 августа.