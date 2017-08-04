В раунде плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с «Янг Бойз». Швейцарцы выбили из турнира киевское «Динамо»

ЦСКА в предыдущем раунде обыграл греческий АЕК. Дома россияне выиграли 1:0, в гостях — 2:0.

Московский ЦСКА сыграет в раунде плей-офф Лиги чемпионов со швейцарским клубом «Янг Бойз». Эта команда выбила из турнира киевское «Динамо» — в гостях «Янг Бойз» проиграли 1:3, а дома выиграли 2:0 и прошли дальше из-за гола, забитого в гостевом поединке.

Раунд плей-офф Лиги чемпионов — последний квалификационный этап перед основным турниром. Из российских клубов туда уже попал «Спартак», который выиграл чемпионат страны прошлого сезона.

По итогам раунда плей-офф Лиги чемпионов в основной турнир попадут 10 команд. В частности, на это претендуют английский «Ливерпуль», шотландский «Селтик», итальянский «Наполи», испанская «Севилья» и казахстанская «Астана».