В Москве электричка сбила трех человек. Один погиб

На московской станции «Перово» электричка сбила трех человек. Один из них погиб, сообщили в УВД на транспорте.

Отмечается, что пострадавшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте, а затем пытались залезть на платформу.

О личностях погибшего и пострадавших ничего не сообщается, но в УВД заявили, что они были совершеннолетними.

Из-за происшествия три электрички на казанском направлении пришли с опозданием на 13 минут. К полудню движение было восстановлено в обычном режиме.