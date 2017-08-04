В Москве электричка сбила трех человек. Один погиб

Интерфакс
07:31, 4 августа 2017
Надежный источник

На московской станции «Перово» электричка сбила трех человек. Один из них погиб, сообщили в УВД на транспорте.

Отмечается, что пострадавшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте, а затем пытались залезть на платформу.

О личностях погибшего и пострадавших ничего не сообщается, но в УВД заявили, что они были совершеннолетними.

Из-за происшествия три электрички на казанском направлении пришли с опозданием на 13 минут. К полудню движение было восстановлено в обычном режиме.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме