Прокуратура заподозрила Николя Саркози в получении взяток от Катара

По данным издания, прокуратура, в частности, проверяет версию, согласно которой часть незаконного вознаграждения Саркози получил в рамках сделки по продаже катарскому фонду акций футбольного клуба ПСЖ.

Французская прокуратура подозревает бывшего президента Николя Саркози в получении взятки от властей Катара за помощь в продвижении заявки этой страны на проведение чемпионата мира по футболу. Об этом пишет британская The Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники.

Катар получил право на проведение ЧМ-2022 по футболу в 2010 году. Выбор Катара в качестве страны-хозяйки ЧМ вызвал многочисленные вопросы, в частности о целесообразности проведения соревнований в столь жарком климате, а также подозрения в коррупции.

В число стран, наиболее активно поддержавших заявку Катара, входила Франция. Экс-глава УЕФА Мишель Платини ранее заявлял, что в продвижении заявки Катара большую роль сыграл Николя Саркози, занимавший в тот момент пост президента Франции. В интервью в конце 2013 года Платини, в частности, рассказал об ужине в резиденции президента Франции с участием эмира и премьер-министра Катара, на котором обсуждалась заявка на ЧМ-2022. При этом Платини подчеркнул, что Саркози напрямую не призывал его поддержать Катар.

Одновременно с одобрением заявки Катара в 2010 году исполком ФИФА выбрал Россию в качестве страны-хозяйки чемпионата мира по футболу в 2018 году. Победа российской заявки также вызвала подозрения в коррупции.

В 2015 году стало известно о масштабном антикоррупционном расследовании в отношении членов руководства Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Из-за подозрений в коррупции президент ФИФА Йозеф Блаттер, а затем и глава УЕФА Мишель Платини покинули свои посты.