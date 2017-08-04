На алмазном руднике в Якутии после аварии продолжаются поиски девяти человек
Спасатели продолжают поиски девяти человек, пропавших после прорыва воды на алмазном руднике в городе Мирном в Якутии. Об этом сообщил глава компании «Алроса» Сергей Иванов.
По его словам, на поверхность из шахты подняли 133 человека. Всего на смене в руднике был 151 человек, из которых девять в шахту не спускались.
Ранее сообщалось, что не найдены 16 или 17 рабочих. Из 133 рабочих двое были госпитализированы с травмами ног, сообщили «Интерфаксу» в Минздраве Якутии.
Днем 4 августа на принадлежащем «Алросе» алмазном руднике «Мир» в Якутии произошел прорыв воды. По предварительным данным, вода начала поступать в шахту из расположенного рядом отработанного карьера.
Прокуратура и Следственный комитет РФ начали проверки по факту аварии. Проверка, заявили ТАСС в СК, проводится по «признакам состава преступления по ч. 1 ст. 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении горных работ“)».