На алмазном руднике в Якутии после аварии продолжаются поиски девяти человек

Спасатели продолжают поиски девяти человек, пропавших после прорыва воды на алмазном руднике в городе Мирном в Якутии. Об этом сообщил глава компании «Алроса» Сергей Иванов.

По его словам, на поверхность из шахты подняли 133 человека. Всего на смене в руднике был 151 человек, из которых девять в шахту не спускались.

Ранее сообщалось, что не найдены 16 или 17 рабочих. Из 133 рабочих двое были госпитализированы с травмами ног, сообщили «Интерфаксу» в Минздраве Якутии.