На алмазном руднике в Мирном произошла авария. В шахте находятся десятки человек

Обновление: По состоянию на 12:30 мск, сообщили источники «Интерфакса» в администрации рудника, вода схлынула. Предполагается, что в ближайшее время в шахте подключат электричество и 62 шахтера будут эвакуированы на поверхность.

На алмазном руднике «Мир», принадлежащем компании «Алроса», произошел прорыв воды. В аварийной шахте, сообщила компания, в момент аварии находились более 100 человек.

На месте происшествия работают экстренные службы. В город Мирный, где расположена шахта, вылетел глава «Алросы» Сергей Иванов.

По данным источников «Интерфакса», 89 человек удалось оперативно вывести из потенциально опасной зоны. В подтопленной части шахты остались еще 62 шахтера.

Причиной аварии, по словам собеседников агентства, могла стать неисправность резервуара для хранения воды.