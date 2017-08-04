Годовая инфляция впервые опустилась ниже целевого показателя Центробанка. До 3,9%

По итогам июля инфляция в России год к году составила 3,9 процента, объявил Росстат. Таким образом она впервые опустилась (в июне — 4,4%) ниже — 4 процента.

Месячная инфляция в июле составила 0,1 процента против 0,6 в июне. Таким образом июльская инфляция, по данным Росстата, оказалась вчетверо ниже прогноза Минэкономразвития. С начала года цены выросли на 2,4 процента.