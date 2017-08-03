Учитель из Сергиева Посада вернулся на работу в школу. Его контракт не продлили после выдвижения в депутаты
Преподаватель мировой художественной культуры Александр Демахин, рассказавший о своем увольнении из гимназии в Сергиевом Посаде из-за участия в муниципальных выборах, вернулся на работу в школу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора гимназии Ольгу Филимонову.
По словам Филимоновой, Демахин сможет выйти на работу 1 сентября. Директор уточнила, что еще не видела его заявления о приеме на работу, поэтому не знает, собирается Демахин работать по совместительству или на постоянной основе.
«До 1 сентября работает верификация, которая была утверждена в прошлом году, поэтому [Демахина] я могу оформить с 1 сентября. Я уже дала согласие [на принятие Демахина в школу], но сейчас я в отпуске, выхожу в понедельник 7 июля — тогда и подпишу приказ», — сказала Филимонова.