Учитель из Сергиева Посада вернулся на работу в школу. Его контракт не продлили после выдвижения в депутаты

По словам Филимоновой, Демахин сможет выйти на работу 1 сентября. Директор уточнила, что еще не видела его заявления о приеме на работу, поэтому не знает, собирается Демахин работать по совместительству или на постоянной основе.

Преподаватель мировой художественной культуры Александр Демахин, рассказавший о своем увольнении из гимназии в Сергиевом Посаде из-за участия в муниципальных выборах, вернулся на работу в школу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора гимназии Ольгу Филимонову.

«До 1 сентября работает верификация, которая была утверждена в прошлом году, поэтому [Демахина] я могу оформить с 1 сентября. Я уже дала согласие [на принятие Демахина в школу], но сейчас я в отпуске, выхожу в понедельник 7 июля — тогда и подпишу приказ», — сказала Филимонова.

Об увольнении Александра Демахина, который в 2012 году стал победителем конкурса «Учитель года России», из гимназии Ольбинского в Сергиевом Посаде стало известно 1 августа 2017 года.

Демахин объявил, что контракт с ним не продлили из-за его участия в выборах муниципальных депутатов. По его словам, школе не понравилось его «участие в общественной жизни Сергиева Посада с не устраивающей местные власти позицией».

В администрации Сергиева Посада заявили, что увольнение Демахина никак не связано с его решением участвовать в выборах. В гимназии заявили, что примут учителя на работу, если он захочет вернуться.