С напавшего на журналиста НТВ в Парке Горького взяли подписку о невыезде

С напавшего на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева во время празднования Дня ВДВ в Москве взята «подписка о невыезде и надлежащем поведении», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мера пресечения была избрана напавшему на журналиста в рамках расследования уголовного дела по статье «Побои» (116 УК РФ).

Кроме того, добавила Волк, на него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП — за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов при задержании.

Правоохранительные органы не называют имя напавшего на Развозжаева, телеканал НТВ, в свою очередь, объявил, что на журналиста напал 32-летний Александр Орлов.