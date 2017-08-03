С напавшего на журналиста НТВ в Парке Горького взяли подписку о невыезде
С напавшего на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева во время празднования Дня ВДВ в Москве взята «подписка о невыезде и надлежащем поведении», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Мера пресечения была избрана напавшему на журналиста в рамках расследования уголовного дела по статье «Побои» (116 УК РФ).
Кроме того, добавила Волк, на него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП — за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов при задержании.
Правоохранительные органы не называют имя напавшего на Развозжаева, телеканал НТВ, в свою очередь, объявил, что на журналиста напал 32-летний Александр Орлов.
Нападение на корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» Никиту Развозжаева произошло днем 2 августа во время прямого включения из Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве, где проходило празднование Дня ВДВ. К корреспонденту во время прямого эфира подошел мужчина и стал нецензурно выражаться. Развозжаев попросил его замолчать, после чего получил удар в лицо.
Напавший на корреспондента НТВ был задержан и доставлен в ближайшее отделение полиции. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Побои».
На напавшем на журналиста НТВ была надета майка с надписью «Оплот». Такое название носит пророссийская организация, действующая на Украине. Лидер донецкого отделения «Оплота» — Александр Захарченко - возглавляет ДНР. У «Оплота», в числе прочего, есть интернет-магазин, торгующий одеждой с символикой организации.
Статья 116 УК РФ (побои) предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. По статье 19.3 КоАП нарушителям грозит до 15 суток административного ареста.