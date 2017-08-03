Главный претендент на покупку украинской «дочки» Сбербанка отозвал заявку. Другим уже отказал Нацбанк Украины

Компания белорусского бизнесмена Виктора Прокопени VP Capital отозвала заявку на покупку украинской «дочки» Сбербанка, поданную в конце июня.

По словам Прокопени, в компании решили сконцентрироваться на других проектах. «После глубокого анализа мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени», — заявил он.

Прокопеня подчеркнул, что решение не связано недавним отказом Нацбанка Украины Григорию Гусельникову и Саиду Гуцериеву, которые также претендовали на покупку украинского Сбербанка.

По данным близкого к сделке источника ТАСС, заявку отозвали из-за «нерелевантных условий к покупателю», выдвинутых Нацбанком Украины.

В конце июля Нацбанк Украины отказался согласовать продажу украинской «дочки» Сбербанка владельцу латвийского Norvik Banka Григорию Гусельникову и бизнесмену Саиду Гуцериеву (сыну миллиардера Михаила Гуцериева). Тогда Прокопеня говорил, пишет РБК, что заинтересован в сделке.

О других претендентах на покупку банка неизвестно.