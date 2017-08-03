Долгострой РАНХиГС на проспекте Вернадского достроят за счет федерального бюджета. Его начали строить в 1992 году 🏙
Незаконченное здание учебно-делового комплекса «Зенит» на проспекте Вернадского в Москве, принадлежащее академии РАНХиГС, будет достроено к 2021 году за счет федерального бюджета, сообщила пресс-служба мэра Москвы.
В проект здания, сказано в сообщении, решено внести изменения — вместо бизнес-центра там будут обустроены гостиница и учебные классы. Внесения изменений 3 августа одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы, передает РИА Новости.
Строительство 22-этажного комплекса «Зенит» было задумано в 1989 году и началось в 1992-м. К 1994 году, как писали «Ведомости», работы были завершены на 80 процентов, однако были остановлены из-за заморозки счетов подрядчика, итальянской компании Valany International (ее руководство было арестовано в рамках дела сицилийской мафии).
Здание изначально предназначалось для Академии народного хозяйства, затем, как писал «Интерфакс», — бизнес-центр и пятизвездочной гостиницей. Позже здание передали в государственную собственность и отдали РАНХиГС. В январе 2017 года правительство РФ постановило выделить на достройку здания до 2021 года более десяти миллиардов рублей.