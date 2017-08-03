Долгострой РАНХиГС на проспекте Вернадского достроят за счет федерального бюджета. Его начали строить в 1992 году 🏙

Незаконченное здание учебно-делового комплекса «Зенит» на проспекте Вернадского в Москве, принадлежащее академии РАНХиГС, будет достроено к 2021 году за счет федерального бюджета, сообщила пресс-служба мэра Москвы.

В проект здания, сказано в сообщении, решено внести изменения — вместо бизнес-центра там будут обустроены гостиница и учебные классы. Внесения изменений 3 августа одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы, передает РИА Новости.