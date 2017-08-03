Приговор за разбой Антону Мамаеву заменили на штраф. Он страдает редким заболеванием и не может передвигаться
Мосгорсуд изменил приговор осужденному за разбой 28-летнему Антону Мамаеву, который из-за спинальной мышечной атрофии не может самостоятельно передвигаться.
Вместо 4,5 года колонии Мамаеву назначено наказание в виде штрафа.
«Учесть состояние его здоровья в качестве смягчающего обстоятельства, категорию преступления изменить с тяжкого на средней тяжести. В результате назначить наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — говорится в решении суда.
Мамаев, комментируя решение Мосгорсуда, заявил, что будет подавать апелляцию. «На мой взгляд, законным решением было оправдание. Мы будем дальше обжаловать», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Антон Мамаев, который не может передвигаться самостоятельно, был приговорен к 4,5 года колонии за участие в нападении на двух человек, чтобы отнять мотороллер.
О деле Мамаева стало широко известно после статьи в «МК» 10 июля. После публикаций СМИ Мамаев был переведен из СИЗО под домашний арест., а прокуратура обратилась в Мосгорсуд с просьбой отменить приговор из-за «существенных нарушений уголовно-процессуального закона».