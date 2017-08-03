Адвокат: бывший губернатор Сахалинской области Хорошавин перенес инсульт в СИЗО

Обновление: Обследовавшие Хорошавина врачи, сообщил источник РИА Новости, диагноз инсульт не подтверждают.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в коррупции, перенес в СИЗО инсульт, заявила его адвокат Ольга Артюхова.

«Компьютерная томография головного мозга выявила, что Александр Вадимович [Хорошавин] перенес инсульт, у него сосудистые нарушения в головном мозге», — сообщила адвокат. Артюхова также рассказала, что ее подзащитный жалуется на загрудинные боли, что может быть признаком заболевания сердца. Кроме того, добавила она, у Хорошавина повышенное артериальное давление.

Врачи в СИЗО, подчеркнула адвокат, делают в сложившейся ситуации все возможное.

Артюхова также сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу Хорошавина на заключение под стражу и последующие продления этой меры пресечения.

«Сейчас мы ждем уведомления ЕСПЧ о дате рассмотрения жалобы и заявленной по ней позиции РФ», — рассказала адвокат ТАСС.

Дело, добавила она, может быть решено и в досудебном порядке — если российская сторона согласится признать нарушения.