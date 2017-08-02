Журналист «Новой газеты» попытался покончить с собой. Суд постановил депортировать его из РФ

Журналист «Новой газеты» Али Феруз (Худоберди Нурматов), которого суд постановил депортировать в Узбекистан, попытался покончить с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

«Нурматов пытался покончить с собой, но судебные приставы вовремя его остановили. Работающий в „Новой газете“ мигрант с непростым прошлым готов на крайние меры, чтобы не возвращаться на родину. Известно, что он избегал посольства Узбекистана, чтобы не восстанавливать якобы утерянный им паспорт», — сказал источник.

Решение о депортации Феруза, который работает в «Новой газете» с 2016 года, принял Басманный суд. Журналиста обвинили в нарушении миграционного законодательства. Ему также назначили штраф в пять тысяч рублей.

Феруз был задержан в марте 2017 года по требованию властей Узбекистана. Накануне задержания журналист подал апелляцию на отказ предоставить ему убежище в России. По его словам, он был вынужден покинуть Узбекистан после того, как его пытались завербовать местные спецслужбы.