В Москве-реке нашли зацементированные коробки с человеческими останками

Следственный комитет России
08:45, 2 августа 2017
Надежный источник

На берегу Москвы-реки около улицы Борисовские пруды обнаружили человеческие останки, упакованные в пакеты. Два пакета с фрагментами тела женщины нашли вечером 29 июля.

Затем следователи нашли на этом же берегу еще восемь пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела мужчины и фрагментом тазовой кости еще одного человека.

СК возбудил дело по статье об убийстве двух и более лиц. О личностях убитых и подозреваемых в совершении преступления ничего не сообщается.

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