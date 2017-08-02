В Москве-реке нашли зацементированные коробки с человеческими останками

На берегу Москвы-реки около улицы Борисовские пруды обнаружили человеческие останки, упакованные в пакеты. Два пакета с фрагментами тела женщины нашли вечером 29 июля.

Затем следователи нашли на этом же берегу еще восемь пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела мужчины и фрагментом тазовой кости еще одного человека.

СК возбудил дело по статье об убийстве двух и более лиц. О личностях убитых и подозреваемых в совершении преступления ничего не сообщается.