Украина пригрозила России иском из-за Керченского моста

Власти Украины готовят иск к России из-за убытков, связанных с ограничением судоходства из-за строительства Керченского моста. Об этом объявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов.

В настоящий момент, по словам замминистра, оцениваются убытки, которые понесли порты в Бердянске и Мариуполе из-за строительства моста.