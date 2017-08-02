Украина пригрозила России иском из-за Керченского моста
Власти Украины готовят иск к России из-за убытков, связанных с ограничением судоходства из-за строительства Керченского моста. Об этом объявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов.
В настоящий момент, по словам замминистра, оцениваются убытки, которые понесли порты в Бердянске и Мариуполе из-за строительства моста.
«Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», — заявил Лавренюк.
Керченский мост должен связать Крым с материковой частью России. На мосту, длина которого составит 19 километров, будет организовано как автомобильное, так и железнодорожное движение. Движение машин по мосту планируется открыть в декабре 2018 года, а поездов на год позже.
В июне стало известно, что Минтранс РФ готовит приказ о закрытии в августе—сентябре на 23 дня судоходства в части Керченского пролива для установки арки моста. Украина тогда заявила, что считает действия властей РФ незаконными и угрожающими ее национальной безопасности.