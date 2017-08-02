Семье пресс-секретаря главы РПЦ не хватило мест на рейсе «Победы». Транспортная прокуратура начала проверку

Семье пресс-секретаря главы Русской православной церкви (РПЦ) Александра Волкова не хватило мест на рейсе авиакомпании «Победа» из Москвы в Геленджик.

«Сказали, что мест нет, все заняли. Это при том, что заранее все было куплено и забронировано. Таким образом, папа Александр Волков и шестеро детей сели в самолет, а я осталась», — написала в фейсбуке супруга Волкова Варвара, добавив, что до места назначения ей пришлось добираться другим рейсом.

Александр Волков позже сообщил, что ему позвонила пресс-секретарь «Победы», «извинилась и без всяких оправданий признала вину компании». Кроме того, написал пресс-секретарь главы РПЦ, ему прислал письмо генеральный директор авиакомпании, который также принес извинения и предложил семье Волковых в качестве компенсации возможность перелета по любому выбранному ими направлению. «Извинения полностью приняты, инцидент исчерпан, претензий не имеем», — добавил он.

Волков также убрал из открытого доступа пост, в котором он рассказывал, почему им не хватило мест на рейсе. «Раньше нас пригласили группу с трансфера и ей отдали все места, в том числе одно из наших», — писал пресс-секретарь главы РПЦ (цитата сохранилась у РИА Новости).

В свою очередь Московская межрегиональная транспортная прокуратура объявила о начале проверки в связи с отказом «Победы» взять на борт пассажирку. Из сообщения прокуратуры, которое цитирует агентство «Москва», следует, что проверка начата после инцидента с Варварой Волковой.

При наличии оснований, заявили в транспортной прокуратуре, виновные будут немедленно привлечены к ответственности.