Прокуратура потребовала наказать полицейских за условия содержания задержанных 26 марта в Петербурге

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников отдела полиции № 30. Причина взыскания — условия содержания задержанных после антикоррупционной акции 26 марта.

Об итогах прокурорской проверки сообщила член местной Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая. Ранее она обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что задержанных продержали в отделе полиции дольше положенных по закону трех часов.

Как отмечает «ОВД-Инфо», Под строгой дисциплинарной ответственностью понимаются меры, которые может применить к сотруднику работодатель, вплоть до увольнения.