Прокуратура потребовала наказать полицейских за условия содержания задержанных 26 марта в Петербурге

Яна Теплицкая
09:18, 2 августа 2017
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Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников отдела полиции № 30. Причина взыскания — условия содержания задержанных после антикоррупционной акции 26 марта.

Об итогах прокурорской проверки сообщила член местной Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая. Ранее она обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что задержанных продержали в отделе полиции дольше положенных по закону трех часов.

Как отмечает «ОВД-Инфо», Под строгой дисциплинарной ответственностью понимаются меры, которые может применить к сотруднику работодатель, вплоть до увольнения. 

Это хорошо, хотя по мне так это уголовное преступление — незаконное лишение свободы. Жалобу на условия перевозки задержанных прокуратура решила не заметить.

Яна Теплицкая
Антикоррупционные акции 26 марта прошли в десятках городов России. В некоторых организаторам не удалось согласовать проведение акций, и они сопровождались массовыми задержаниями. В Санкт-Петербурге был задержан 131 человек.

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