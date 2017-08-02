Организаторы «Евровидения» запретили участвовать в конкурсе артистам с ограничениями на въезд

Европейский вещательный союз (EBU) внес изменения в правила песенного конкурса «Евровидение».

В частности, сообщает немецкий телеканал ARD, в правилах появился пункт, запрещающий участие в «Евровидении» артистов или членов делегаций, «чье прошлое может дать властям страны-хозяйки повод запретить им въезд в соответствии с национальным законодательством».

Такая поправка была внесена после того, как в 2017 году в «Евровидении», проходившем в Киеве, не смогла принять участие россиянка Юлия Самойлова. Власти Украины закрыли ей въезд в страну из-за того, что она посещала Крым без разрешения украинских пограничников.

Также в правила добавили пункт о том, что все причастные к конкурсу, включая национальные вещательные корпорации, членов делегаций и артистов, должны сделать все возможное для того, чтобы «не политизировать» «Евровидение».