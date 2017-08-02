Неймар согласился уйти из «Барселоны». ПСЖ придется заплатить за него рекордные 222 миллиона евро

Бразильский нападающий Неймар объявил, что хочет уйти из испанской «Барселоны». Менеджер клуба позволил ему перестать тренироваться с командой, чтобы обдумать свои планы. С товарищами по команде Неймар уже попрощался.

Ранее французский столичный клуб ПСЖ уже заявлял, что готов заплатить за Неймара 222 миллиона евро, которые просит «Барселона». Причем с налогами сумма может подняться до 300 миллионов евро.