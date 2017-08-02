Названа дата начала суда над Алексеем Улюкаевым 

РИА Новости
09:40, 2 августа 2017
Надежный источник

Суд начнет рассмотрение дела бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки, 8 августа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы, где будет проходить процесс.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» 15 ноября 2016 года. По версии следствия, Улюкаев приехал за взяткой в два миллиона долларов, которую требовал от «Роснефти» за подготовку документов для сделки по покупке акций «Башнефти».
Улюкаев был уволен с поста министра экономического развития и помещен под домашний арест. Свою вину он категорически отрицает.

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