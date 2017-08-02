Молдавия объявила Дмитрия Рогозина персоной нон грата

Молдавия объявила вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина нежелательной персоной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Рогозину, говорится в заявлении, запрещен въезд в Молдавию и транзит через ее территорию.

Решение об объявлении Рогозина персоной нон грата, пояснило внешнеполитическое ведомство, было принято из-за «оскорбительных высказываний в адрес Молдавии и ее граждан», которые вице-премьер допустил в интервью телеканалу «Россия 24».

Это не первые подобные заявления Рогозина, говорится в документе, которые «не могут быть расценены иначе, чем грубое вмешательство во внутренние дела нашего государства».

Российская сторона, подчеркивается в заявлении, была уведомлена об объявлении Рогозина персоной нон грата «в соответствии со всеми дипломатическими нормами».