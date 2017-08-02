Молдавия объявила Дмитрия Рогозина персоной нон грата

Интерфакс
12:09, 2 августа 2017
Надежный источник

Молдавия объявила вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина нежелательной персоной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Рогозину, говорится в заявлении, запрещен въезд в Молдавию и транзит через ее территорию.

Решение об объявлении Рогозина персоной нон грата, пояснило внешнеполитическое ведомство, было принято из-за «оскорбительных высказываний в адрес Молдавии и ее граждан», которые вице-премьер допустил в интервью телеканалу «Россия 24».

Это не первые подобные заявления Рогозина, говорится в документе, которые «не могут быть расценены иначе, чем грубое вмешательство во внутренние дела нашего государства». 

Российская сторона, подчеркивается в заявлении, была уведомлена об объявлении Рогозина персоной нон грата «в соответствии со всеми дипломатическими нормами».

Дмитрий Рогозин, находящийся под санкциями Евросоюза, в конце июля должен был посетить Молдавию и принять участие в праздновании 25-летия начала миротворческой операции в Приднестровье. Самолет авиакомпании S7, на котором Рогозин направлялся в Молдавию, не пропустила через свое воздушное пространство Румыния, входящая в ЕС.
Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что вину за срыв его визита в Кишинев несет, в числе прочих, «мафиозная группа, которая стоит за правительством Молдовы и которая понимает, что у нее сейчас проблемы с законом». «Им нужно было встать по одну сторону баррикад с Западом. Именно они стояли за провокацией против наших артистов, миротворцев», — цитировало Рогозина РИА Новости.

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