Топ-менеджеров «Реновы» перевели из СИЗО под домашний арест

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения топ-менеджерам «Реновы» Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику с содержания в СИЗО на домашний арест. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Вайнзихера Константин Ривкин.

«Срок домашнего ареста Ольховика и Вайнзихера судом установлен до 5 и 6 августа соответственно», — заявил адвокат.

В пресс-службе Басманного суда подтвердили перевод топ-менеджеров «Реновы» под домашний арест, добавив, что об изменении меры пресечения топ-менеджерам «Реновы» просила их защита.

В свою очередь ТАСС также со ссылкой на пресс-службу Басманного суда сообщает, что об изменении меры пресечения Вайнзихеру и Ольховику ходатайствовало обвинение.