На Дальнем Востоке из-за аварии произошли масштабные отключения электричества
Из-за аварии в электросетях на Дальнем Востоке произошли масштабные отключения электричества.
«Объединенная энергосистема Востока оказалась разделена на две изолированные части по сечению „Переход через р. Амур“», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго.
По предварительной информации, объявили в Минэнерго, в Хабаровском крае «мощность отключенных потребителей составляет более 400 МВт».
ИА «Дейта», в свою очередь, сообщает, что без электричества остался почти весь Приморский край. В частности, отключения электроэнергии зафиксированы в Надеждинске, Славянке, Уссурийске, Партизанске, в Арсеньеве и Дальнегорске.
По данным «Интерфакса», без энергоснабжения также остались потребители в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае.
Из-за аварии на Дальнем Востоке, сообщили «Интерфаксу» в «Интер РАО», приостановлены поставки электроэнергии из России в Китай.
Причины аварии выясняются, ведутся восстановительные работы, сообщили в Минэнерго, не став уточнять подробности.