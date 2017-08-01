На Дальнем Востоке из-за аварии произошли масштабные отключения электричества

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Из-за аварии в электросетях на Дальнем Востоке произошли масштабные отключения электричества.

«Объединенная энергосистема Востока оказалась разделена на две изолированные части по сечению „Переход через р. Амур“», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго.

По предварительной информации, объявили в Минэнерго, в Хабаровском крае «мощность отключенных потребителей составляет более 400 МВт».

ИА «Дейта», в свою очередь, сообщает, что без электричества остался почти весь Приморский край. В частности, отключения электроэнергии зафиксированы в Надеждинске, Славянке, Уссурийске, Партизанске, в Арсеньеве и Дальнегорске.

По данным «Интерфакса», без энергоснабжения также остались потребители в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае.

Из-за аварии на Дальнем Востоке, сообщили «Интерфаксу» в «Интер РАО», приостановлены поставки электроэнергии из России в Китай.

Причины аварии выясняются, ведутся восстановительные работы, сообщили в Минэнерго, не став уточнять подробности.