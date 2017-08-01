Из-за отключения электричества на Дальнем Востоке приостановлено движение по Транссибу
Обновление 17:24. В Сибирском региональном центре МЧС заявили «Интерфаксу», что авария затронула восемь пассажирских и один пригородный поезд. В ведомстве заявили, что движение уже восстановлено. В 17:46 Минэнерго объявило о полном восстановлении подачи энергоснабжения потребителей.
Движение на участке железнодорожной Транссибирской магистрали было приостановлено из-за аварии в электросетях на Дальнем Востоке. Об этом сообщила компания РЖД.
Речь идет об участке между станцией Могоча (Забайкальский край) и Хабаровск протяженностью около полутора тысяч километров.
«Ожидаются задержки пассажирских поездов. РЖД принимает все возможные меры по возобновлению движения», — сказано в сообщении.
1 августа на Дальнем Востоке произошла авария в электросетях, ставшая причиной масштабных отключений электроэнергии в Приморском крае, Хабаровском крае, ЕАО, Амурской области, в Забайкалье.
В МЧС заявили, что причиной стала перегрузка электросетей Бурейской ГЭС в Амурской области. Рабочая мощность электростанции, по данным на 17:28 по Москве, уже восстановлена. Также восстановлена работа пяти отключившихся ЛЭП.