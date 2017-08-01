Из-за отключения электричества на Дальнем Востоке приостановлено движение по Транссибу

Обновление 17:24. В Сибирском региональном центре МЧС заявили «Интерфаксу», что авария затронула восемь пассажирских и один пригородный поезд. В ведомстве заявили, что движение уже восстановлено. В 17:46 Минэнерго объявило о полном восстановлении подачи энергоснабжения потребителей.

Движение на участке железнодорожной Транссибирской магистрали было приостановлено из-за аварии в электросетях на Дальнем Востоке. Об этом сообщила компания РЖД.

Речь идет об участке между станцией Могоча (Забайкальский край) и Хабаровск протяженностью около полутора тысяч километров.

«Ожидаются задержки пассажирских поездов. РЖД принимает все возможные меры по возобновлению движения», — сказано в сообщении.