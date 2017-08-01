Басманный суд арестовал имущество Дениса Вороненкова в рамках дела о рейдерском захвате
Басманный суд Москвы в мае 2017 года наложил обеспечительный арест на имущество бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве. Об этом 1 августа сообщил его адвокат Андрей Гривцов, пояснив, что об этом стало известно «только сегодня».
«Арест наложен на два гаража, часы и драгоценности», — сказал он «Интерфаксу». Часы и драгоценности, по его словам, были изъяты из банковской ячейки вдовы Вороненкова Марии Максаковой.
Гривцов заявил, что будет ходатайствовать о восстановлении сроков обжалования этого решения. «Арест накладывается для обеспечения исполнения приговора, а в данном случае приговор в отношении мертвого человека вынести нельзя», — сказал он.
Денис Вороненков, который в декабре 2016 года после окончания депутатских полномочий переехал из России на Украину, был заочно обвинен в причастности к рейдерскому захвату здания в Москве. Расследование, которое началось еще с 2011 года, активизировалось на фоне сообщений, что Вороненков сотрудничает с украинскими властями по делу о госизмене против Виктора Януковича, а также выхода его интервью с критикой властей РФ.
23 марта 2017 года Денис Вороненков был застрелен на улице в Киеве. Киллер, которого опознали как бывшего бойца Нацгвардии Украины Павла Паршова, был застрелен охранником бывшего депутата. Власти России и Украины возложили ответственность за убийство друг на друга.