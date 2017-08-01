Басманный суд арестовал имущество Дениса Вороненкова в рамках дела о рейдерском захвате

Басманный суд Москвы в мае 2017 года наложил обеспечительный арест на имущество бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве. Об этом 1 августа сообщил его адвокат Андрей Гривцов, пояснив, что об этом стало известно «только сегодня».

«Арест наложен на два гаража, часы и драгоценности», — сказал он «Интерфаксу». Часы и драгоценности, по его словам, были изъяты из банковской ячейки вдовы Вороненкова Марии Максаковой.

Гривцов заявил, что будет ходатайствовать о восстановлении сроков обжалования этого решения. «Арест накладывается для обеспечения исполнения приговора, а в данном случае приговор в отношении мертвого человека вынести нельзя», — сказал он.