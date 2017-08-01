Алексей Учитель получит из госбюджета 90 миллионов рублей на фильм о Цое

ТАСС
11:41, 1 августа 2017
Надежный источник

Режиссер Алексей Учитель получит госфинансирование рублей на фильм о лидере группы «Кино» Викторе Цое.

«Цой» вошел в список из 35 фильмов, которым в 2017 году будет оказана финансовая поддержка. Список в который вошли проекты компаний, не имеющих статуса лидеров кинопроизводства, утвержден попечительским советом Фонда кино.

Ранее сообщалось, что Алексей Учитель оценивает затраты на создание фильма «Цой» в 150 миллионов рублей, 90 миллионов из которых планирует получить у Фонда кино.

«В списке поддержанных — 11 комедий, семь анимационных фильмов, пять хорроров, четыре военные драмы», — сообщили в Фонде кино, добавив, что «утвержденные попечительским советом проекты получили наивысшие оценки экспертного совета».

В список фильмов, которые получат финансовую поддержку из бюджета, в частности попали: «Большая земля» с Сергеем Безруковым в главной роли, «Герой» с Владимиром Машковым, «Гипноз» Валерия Тодоровского, «Жених-2» с Сергеем Светлаковым, а также «Снежная королева-4», «Волки и овцы-2» и «Белка и Стрелка-3».

Кроме того, также попечительский совет Фонда кино принял решение выделить средства на разработку фильма «Паркет» режиссера Александра Миндадзе.

Суммы, выделяемые этим фильмам, а также условия предоставления господдержки не раскрываются.

В 2016 году, писали «Ведомости», Фонд кино выделил на производство фильмов 4,2 миллиарда рублей, в основном, на безвозвратной основе. Приоритетом при предоставлении финансовой помощи из бюджета пользуются компании, имеющие статус лидеров рынка, который они обязаны подтверждать раз в пять лет.
На октябрь 2017 года запланирована премьера фильма «Матильда» Алексея Учителя, создание которой также частично профинансировал Фонд кино. Против «Матильды», рассказывающей о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, развернула кампанию депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она утверждает, что получает многочисленные обращения от верующих с просьбой запретить показ фильма о личной жизни Николая II, который был канонизирован Русской православной церковью.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме