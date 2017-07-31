Жительница Москвы получила ожоги во время ремонта улицы. Мэрия начала проверку

Департамент капитального строительства мэрии Москвы проводит проверку обстоятельств аварии на улице Зацепский вал, где во время ремонтных работ получила сильные ожоги 35-летняя Елизавета Катова.

«Ситуация оказалась сложнее, чем представлялось изначально», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе департамента капитального строительства. От дальнейших комментариев представители ведомства отказались, сославшись на недостаток информации.

Радиостанция «Эхо Москвы», в свою очередь, сообщила со ссылкой на подругу пострадавшей, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Аудитор Елизавета Катова 27 июля на улице Зацепский вал получила ожоги второй и третьей степени 35 процентов тела. Как рассказала Катова, в тот момент, когда она проходила мимо дома номер 2 на Зацепском валу, где ведутся работы в рамках программы «Моя улица», раздался хлопок и произошло возгорание.

Рабочие, по словам мужа и подруги Катовой, рассказали им, что во время ремонта бордюра экскаватор повредил высоковольтный кабель, располагавшийся под тротуаром рядом с двумя колодцами. В колодцах, по словам мастера участка, на котором произошла авария, мог скопиться газ метан, который взорвался.

По данным сайта госзакупок конкурс на проведение ремонтных работ на Зацепском валу стоимостью более 2,5 миллиарда рублей выиграла компания ООО «Техинжпром». Получить комментарии представителей компании изданию не удалось.