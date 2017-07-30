Вооруженный мужчина застрелил двух человек в немецком клубе

В клубе Grey в немецком городе Констанц у границы со Швейцарией вооруженный мужчина открыл стрельбу. Он вошел в клуб и начал стрелять примерно в 4:30 утра по местному времени. Мужчина был вооружен автоматическим оружием.

В результате стрельбы погибли два человека, еще трое получили ранения. Нападавший быстро убежал из клуба, но был убит в перестрелке с полицейскими, прибывшими по вызову.

Как пишет The Daily Mail, нападавшему было 34 года. Никаких сведений о мотивах нападения нет.