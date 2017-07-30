Во Владивостоке в результате пожара в СИЗО погибли четыре человека

В результате возгорания в СИЗо номер 1 во Владивостоке погибли четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в службе спасения.

Пожар начался на первом этаже пятиэтажного здания. Пожарные, прибывшие по вызову, при тушении нашли на одном из верхних этажей тела четырех погибших.

Никаких сведений о личностях погибших и о том, были ли они задержанными или сотрудниками СИЗО, нет. Также не установлена и причина возгорания.