Сотрудник аэропорта Ниццы напал на пассажира с ребенком

Сотрудник аэропорта Ниццы ударил по лицу пассажира авиакомпании EasyJet, который стоял в очереди на посадку. Пассажир держал на руках своего 9-месячного ребенка.

По каким причинам произошла потасовка, не уточняется. Момент удара сняла на камеру мобильного телефона одна из пассажирок этого рейса. Она написала в твиттере, что нападавший был сотрудником EasyJet, однако в авиакомпании эти сведения опровергли.

Рейс EasyJet направлялся из Ниццы в Лондон и был задержан на 13 часов. Как сообщают очевидцы, супруга пострадавшего мужчины жаловалась сотрудникам аэропорта на нехватку кресел и детского питания. Ее муж сказал несколько слов сотруднику аэропорта, тот улыбнулся, а затем ударил мужчину по лицу.

Обоих мужчин задержали полицейские, но клиента EasyJet затем по требованию других пассажиров отпустили и разрешили пройти на борт самолета. Очевидцы отмечают, что мужчине аплодировали, когда он зашел в салон.

В EasyJet пообещали разобраться в ситуации.