Рогозин: глава МИД Румынии решил не лететь транзитом через Москву

ТАСС
09:29, 30 июля 2017
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Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану решил не лететь транзитом через Москву после того, как Румыния запретила входить в свое воздушное пространство самолету с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Об этом рассказал ТАСС сам Рогозин.

Он не уточнил, по какой причине Мелешкану принял такое решение, и когда именно состоялся полет.

Теодор Мелешкану 27 и 28 июля находился с визитом в Казахстане. Инцидент с Дмитрием Рогозиным, самолет с которым вынужден был развернуться по требованию румынских властей, произошел 28 июля.

«Кстати, их министр иностранных дел [Румынии] хотел пролетом остановиться в Москве, на всякий случай уже полетел другим маршрутом», — сказал зампред правительства РФ, не уточнив подробности того, куда направлялся руководитель внешнеполитического ведомства Румынии, и о какой дате идет речь.

ТАСС
28 июля 2017 года вице-премьер Дмитрий Рогозин полетел из Москвы в Кишинев на пассажирском самолете авиакомпании S7. Румыния не пустила самолет с Рогозиным в свое воздушное пространство, поскольку Рогозин находится в санкционных списках ЕС, и посещение территории стран Евросоюза ему запрещено. В итоге самолет сел в Минске из-за нехватки топлива на обратную дорогу.
Рогозин летел в Молдавию для участия в праздновании 25-летия миротворческой операции в Приднестровье.

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