Рогозин: глава МИД Румынии решил не лететь транзитом через Москву
Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану решил не лететь транзитом через Москву после того, как Румыния запретила входить в свое воздушное пространство самолету с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Об этом рассказал ТАСС сам Рогозин.
Он не уточнил, по какой причине Мелешкану принял такое решение, и когда именно состоялся полет.
Теодор Мелешкану 27 и 28 июля находился с визитом в Казахстане. Инцидент с Дмитрием Рогозиным, самолет с которым вынужден был развернуться по требованию румынских властей, произошел 28 июля.
«Кстати, их министр иностранных дел [Румынии] хотел пролетом остановиться в Москве, на всякий случай уже полетел другим маршрутом», — сказал зампред правительства РФ, не уточнив подробности того, куда направлялся руководитель внешнеполитического ведомства Румынии, и о какой дате идет речь.