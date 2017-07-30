Рогозин: глава МИД Румынии решил не лететь транзитом через Москву

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану решил не лететь транзитом через Москву после того, как Румыния запретила входить в свое воздушное пространство самолету с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Об этом рассказал ТАСС сам Рогозин.

Он не уточнил, по какой причине Мелешкану принял такое решение, и когда именно состоялся полет.

Теодор Мелешкану 27 и 28 июля находился с визитом в Казахстане. Инцидент с Дмитрием Рогозиным, самолет с которым вынужден был развернуться по требованию румынских властей, произошел 28 июля.