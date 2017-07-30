На музыкальном фестивале в Испании загорелась сцена

На электронном музыкальном фестивале Tomorrowland UNITE под Барселоной произошло возгорание сцены.

Во время фестиваля вечером в субботу, 29 июля, загорелась правая сторона сцены. Что именно привело к возгоранию, пока не установлено, организаторы мероприятия утверждают, что пожар начался из-за технической неисправности.

HD | Tomorrowland Barcelona — SPAIN 2017 | FIRE ON MAINSTAGE | 07.29.2017 Rewind 360

На фестивале находились чуть более 22 тысяч человек. Все они были эвакуированы сразу после начала пожара. Никто из посетителей и персонала фестиваля не пострадал.