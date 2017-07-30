На музыкальном фестивале в Испании загорелась сцена
На электронном музыкальном фестивале Tomorrowland UNITE под Барселоной произошло возгорание сцены.
Во время фестиваля вечером в субботу, 29 июля, загорелась правая сторона сцены. Что именно привело к возгоранию, пока не установлено, организаторы мероприятия утверждают, что пожар начался из-за технической неисправности.
На фестивале находились чуть более 22 тысяч человек. Все они были эвакуированы сразу после начала пожара. Никто из посетителей и персонала фестиваля не пострадал.
Tomorrowland UNITE — это ответвление фестиваля Tomorrowland, который проводится в Бельгии. На UNITE в Барселоне можно было смотреть и слушать прямые трансляции с главной сцены бельгийского фестиваля и слушать диджеев, играющих живьем. Аналогичные мероприятия проводились в ОАЭ, Тайване, Ливане, Германии и других странах.