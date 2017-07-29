На Лене перевернулась моторная лодка, на которой шесть человек отправились за ягодами

В Якутии на реке Лене перевернулась моторная лодка, на которой шесть человек ехали в лес собирать ягоды. Это произошло на границе Намского и Кобяйского улусов, неподалеку от населенного пункта Булус.

Спаслись, по последним данным, двое — женщина и мужчина, управлявший лодкой. Их нашли на острове проплывавшие мимо местные жители.

По информации СК, найдено тело одной из пассажирок. Поиски еще троих человек продолжаются.

Всего на борту, как следует из сообщения главы Намского улуса, находились четыре женщины и двое мужчин. По данным МЧС, на пяти из них были спасательные жилеты, передает «Интерфакс».