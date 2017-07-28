Верховный суд отстранил премьер-министра Пакистана по делу «Панамского архива»

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф отстранен от занимаемой должности. Такое решение 28 июля вынес Верховный суд.

Шарифа отстранили в рамках дела о коррупции, которое завели после публикации «Панамского архива». В опубликованных документах утверждалось, что дети Шарифа владели недвижимостью в Лондоне.

Дочь Шарифа Марьям пыталась опровергнуть эти сведения, представив документы, датированные якобы 2006 годом. Но эти документы были набраны шрифтом Calibri, который не был широко доступен до 2007 года.