Верховный суд отстранил премьер-министра Пакистана по делу «Панамского архива»

BBC News
07:31, 28 июля 2017
Надежный источник

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф отстранен от занимаемой должности. Такое решение 28 июля вынес Верховный суд.

Шарифа отстранили в рамках дела о коррупции, которое завели после публикации «Панамского архива». В опубликованных документах утверждалось, что дети Шарифа владели недвижимостью в Лондоне.

Дочь Шарифа Марьям пыталась опровергнуть эти сведения, представив документы, датированные якобы 2006 годом. Но эти документы были набраны шрифтом Calibri, который не был широко доступен до 2007 года.

«Панамский архив» — массив документов, опубликованных весной 2016 года международной группой журналистов-расследователей. Документы были получены от источника в панамской фирме Mossack Fonseca.
Публикация архива привела к коррупционным расследованиям в разных странах. В России самым заметным стало обсуждение собственности виолончелиста Сергея Ролдугина, близкого друга президента Владимира Путина. На него были зарегистрированы фирмы с оборотом на миллиарды долларов. Путин назвал эти сведения «чушью».

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