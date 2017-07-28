Верховный суд отстранил премьер-министра Пакистана по делу «Панамского архива»
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф отстранен от занимаемой должности. Такое решение 28 июля вынес Верховный суд.
Шарифа отстранили в рамках дела о коррупции, которое завели после публикации «Панамского архива». В опубликованных документах утверждалось, что дети Шарифа владели недвижимостью в Лондоне.
Дочь Шарифа Марьям пыталась опровергнуть эти сведения, представив документы, датированные якобы 2006 годом. Но эти документы были набраны шрифтом Calibri, который не был широко доступен до 2007 года.
«Панамский архив» — массив документов, опубликованных весной 2016 года международной группой журналистов-расследователей. Документы были получены от источника в панамской фирме Mossack Fonseca.
Публикация архива привела к коррупционным расследованиям в разных странах. В России самым заметным стало обсуждение собственности виолончелиста Сергея Ролдугина, близкого друга президента Владимира Путина. На него были зарегистрированы фирмы с оборотом на миллиарды долларов. Путин назвал эти сведения «чушью».