В Центре информационной безопасности ФСБ сменился начальник

В Центре информационной безопасности ФСБ сменилось руководство, пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Новым руководителем центра, который специализируется на расследовании киберпреступлений, стал Сергей Скороходов.

Бывший начальник ЦИБ Андрей Герасимов вышел на пенсию. Источники РБК утверждают, что вопрос с его уходом со службы был решен давно, и последние несколько месяцев он находился в отпуске. Решение о его уходе издание связывает с арестом двух сотрудников центра по подозрению в госизмене.

Сергей Скороходов, по сведениям РБК, был заместителем Герасимова, а в прошлом занимался в ФСБ миграционной политикой и переселением соотечественников из-за рубежа.