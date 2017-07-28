В Центре информационной безопасности ФСБ сменился начальник

РБК
15:46, 28 июля 2017
Надежный источник

В Центре информационной безопасности ФСБ сменилось руководство, пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Новым руководителем центра, который специализируется на расследовании киберпреступлений, стал Сергей Скороходов.

Бывший начальник ЦИБ Андрей Герасимов вышел на пенсию. Источники РБК утверждают, что вопрос с его уходом со службы был решен давно, и последние несколько месяцев он находился в отпуске. Решение о его уходе издание связывает с арестом двух сотрудников центра по подозрению в госизмене.

Сергей Скороходов, по сведениям РБК, был заместителем Герасимова, а в прошлом занимался в ФСБ миграционной политикой и переселением соотечественников из-за рубежа.

Официальное назначение уже состоялось, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс» — Скороходов стал руководителем Федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 64829» (официальное название центра) с 26 июля 2017 года.

РБК
Впервые об отставке главы ЦИБ Андрея Герасимова стало известно в начале 2017 года. Вопрос ухода Герасимова со службе связывали с задержанием в декабре 2016-го двух сотрудников центра Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева.
Михайлова и Докучаева обвинили в госизмене. Достоверных сведений об их деле нет. По одной из версий, они могли контактировать с иностранной разведкой.
Дело Михайлова и Докучаева, по данным «Росбалта», может быть связано с хакерской группой «Шалтай-Болтай», участники которой и дали показания на сотрудников ФСБ.

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